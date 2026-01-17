«МЮ» — «Ман Сити»: стартовые составы команд на матч 22-го тура АПЛ-2025/2026

Сегодня, 17 января, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Дало, Магуайр, Мартинес, Шоу, Фернандеш, Доргу, Каземиро, Майну, Диалло, Мбемо.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Льюис, Хусанов, Аллейн, Аке, Родри, Силва, Семеньо, Фоден, Доку, Холанд.

После 21 тура АПЛ «красные дьяволы» заработали 32 очка и занимают седьмое место. «Горожане» набрали 43 очка и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли» со счётом 2:2. Команда Хосепа Гвардиолы разделила очки с «Брайтоном» (1:1). В следующем туре «красные дьяволы» встретятся с «Арсеналом» (25 января), а «горожане» — с «Вулверхэмптоном» (24 января).

