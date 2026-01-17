Баринов рассказал, как его приняли в ЦСКА

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов рассказал об адаптации в команде после перехода из «Локомотива».

– Супер, приняли очень хорошо. Первые два дня — очень классная атмосфера, мне всё нравится, и приложу максимум усилий, чтобы показать хорошую игру со своей стороны.

– Со стороны кажется, что ты очень быстро влился: со всеми общаешься, со всеми шутить.

– Конечно, я со всеми ребятами знаком. Мы со сборной со многими знакомы, поэтому для меня не было никаких сложностей, — сказал Баринов в интервью пресс-службе ЦСКА на YouTube-канале.

13 января ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива». Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029.

Материалы по теме Новичок ЦСКА Баринов пообещал рассказать правду об уходе из «Локомотива» до старта РПЛ

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: