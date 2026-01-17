Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баринов рассказал, как его приняли в ЦСКА

Баринов рассказал, как его приняли в ЦСКА
Комментарии

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов рассказал об адаптации в команде после перехода из «Локомотива».

– Супер, приняли очень хорошо. Первые два дня — очень классная атмосфера, мне всё нравится, и приложу максимум усилий, чтобы показать хорошую игру со своей стороны.

– Со стороны кажется, что ты очень быстро влился: со всеми общаешься, со всеми шутить.
– Конечно, я со всеми ребятами знаком. Мы со сборной со многими знакомы, поэтому для меня не было никаких сложностей, — сказал Баринов в интервью пресс-службе ЦСКА на YouTube-канале.

13 января ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива». Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029.

Материалы по теме
Новичок ЦСКА Баринов пообещал рассказать правду об уходе из «Локомотива» до старта РПЛ

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android