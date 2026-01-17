Баринов — о переходе в ЦСКА: поначалу было сложно справляться с негативом

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов рассказал, как он справляется с негативом, возникшим из-за его перехода из «Локомотива» в стан красно-синих.

– Это первый такой большой переход в твоей карьере. Какие в целом ощущения? Ведь для тебя сейчас всё в новинку, что ты сам нам говорил. Может быть, что-то интересное для себя отметил? Что здесь по-другому? Что-то яркое можешь выделить?

– Вы сказали, что для меня это первый переход в моей карьере, это да. Поначалу было сложно справляться с негативом, со всем этим, но ничего, прошло пару дней, я начал тренироваться, и мне всё нравится, всё супер. Разные тренировки, мне очень нравится, и я кайфую от этого.

– Ты сказал, что большой шум поднял твой переход. Как ты говоришь, был негатив, то есть ты читаешь комментарии, следишь за этим всем?

– Стараюсь не читать, но всё равно где-то вылазит. Я человек устойчивый и справляюсь с этим нормально. Хочу выразить большую благодарность болельщикам ЦСКА. Очень много поддержки, «добро пожаловать», ну прям много. Со стороны «Локомотива» тоже болельщики есть, которые мне пишут хорошие слова: «спасибо за всё», поэтому всё хорошо, я с этим нормально справляюсь, — сказал Баринов в интервью пресс-службе ЦСКА на YouTube-канале.

13 января ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива». Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029.

Материалы по теме Баринов рассказал, как его приняли в ЦСКА

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: