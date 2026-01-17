Скидки
Главная Футбол Новости

Форвард ЦСКА Глебов ответил, как относится к тому, что находится в тени Кисляка

Форвард ЦСКА Глебов ответил, как относится к тому, что находится в тени Кисляка
Комментарии

Форвард ЦСКА Кирилл Глебов ответил, ощущает ли он, что находится в тени одноклубника Матвея Кисляка, а также прокомментировал переход в команду экс-капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.

— Слушай, у тебя очень крутой сезон, полсезона, но всё время есть впечатление, что все больше говорят про Кисляка.
— По фактам, правильно, люди говорят больше про него.

— Но ты тоже проводишь очень качественный сезон, у тебя нет ощущения, что ты немножко в тени его?
— Да нет, просто он проводит все игры на одном уровне, а у меня бывают игры не на том уровне, которого все ждут. Поэтому, конечно, больше говорят о том, кто стабильнее.

— Вы кайфуете, что у вас в команде много россиян?
— 100%, это вообще одно удовольствие. Даже вот сейчас Бара [Дмитрий Баринов] пришёл — кайф, — сказал Глебов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

