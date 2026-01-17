Новичок ЦСКА Баринов обратился к болельщикам красно-синих

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов обратился к поклонникам красно-синих и рассказал, с какой целью он пришёл в команду.

«Дорогие болельщики, я пришёл в футбольный клуб ЦСКА, чтобы помочь команде завоёвывать медали и кубки, поэтому не буду много говорить, постараюсь всё делать на футбольном поле», — сказал Баринов в интервью пресс-службе ЦСКА на YouTube-канале.

13 января ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива». Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029. В нынешнем розыгрыше Мир РПЛ 29-летний футболист принял участие в 17 матчах, в которых отметился тремя голами и четырьмя ассистами.

