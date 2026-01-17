«Црвена Звезда» Станковича предложила «Спартаку» € 5 млн за Маркиньоса — B92

«Црвена Звезда» сделала предложение «Спартаку» о переходе крайнего нападающего Маркиньоса в размере € 5 млн. Об этом сообщает B92.

По информации источника, в покупке бразильского вингера заинтересован лично главный тренер сербской команды Деян Станкович. Подчёркивается, что предложение поступило красно-белым в пятницу, 16 января. Окончательный исход ситуации станет известен в ближайшее время.

Ранее 26-летний нападающий играл под руководством Станковича в «Спартаке» и «Ференцвароше». Именно при сербском специалисте Маркиньос перешёл в стан красно-белых летом 2024 года.

За период выступлений в московской команде бразилец принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

