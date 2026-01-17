Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Црвена Звезда» Станковича предложила «Спартаку» € 5 млн за Маркиньоса — B92

«Црвена Звезда» Станковича предложила «Спартаку» € 5 млн за Маркиньоса — B92
Комментарии

«Црвена Звезда» сделала предложение «Спартаку» о переходе крайнего нападающего Маркиньоса в размере € 5 млн. Об этом сообщает B92.

По информации источника, в покупке бразильского вингера заинтересован лично главный тренер сербской команды Деян Станкович. Подчёркивается, что предложение поступило красно-белым в пятницу, 16 января. Окончательный исход ситуации станет известен в ближайшее время.

Ранее 26-летний нападающий играл под руководством Станковича в «Спартаке» и «Ференцвароше». Именно при сербском специалисте Маркиньос перешёл в стан красно-белых летом 2024 года.

За период выступлений в московской команде бразилец принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
TyC Sports: «Бока Хуниорс» не продаст игрока «Спартаку» дешевле суммы отступных в € 17 млн

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android