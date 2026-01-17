Кечинов: Маркиньос — лидер атаки «Спартака», продавать его ни в коем случае не нужно

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном уходе из клуба бразильского легионера Маркиньоса. Ранее сообщалось, что сербская «Црвена Звезда», которую возглавляет бывший тренер красно-белых Деян Станкович, предложила за игрока € 5 млн.

«В данный момент «Спартаку» не надо продавать Маркиньоса. Это основной футболист, лидер атаки. От него исходит острота, он создаёт моменты для партнёров. К сожалению, Маркиньос забивает не так много, как нам хотелось бы. Тем не менее очень острый и основополагающий футболист для «Спартака». Продавать его в «Црвену» ни в коем случае не нужно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Маркиньос выступает за «Спартак» с августа 2024 года. В текущем сезоне у 26-летнего вингера пять голов и три результативные передачи в 20 матчах за клуб в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.