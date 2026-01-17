Скидки
Главная Футбол Новости

«Спартак» требует больше € 5 млн за переход Маркиньоса, интересующего «Црвену Звезду» — MS

«Црвена Звезда», возглавляемая экс-тренером «Спартака» Деяном Станковичем, предложила красно-белым € 5 млн с учётом бонусов за трансфер крайнего нападающего Маркиньоса, а также процент с будущей продажи 26-летнего футболиста. Об этом сообщает Mozzart Sport.

По информации источника, московский клуб требует более € 5 млн, которые готова заплатить «Црвена Звезда». Подчёркивается, что сербская команда хочет воспользоваться тем, что роль бразильского нападающего в «Спартаке» уменьшилась после ухода из него Станковича.

Ранее бразилец играл под руководством Станковича в «Спартаке» и «Ференцвароше».

Маркиньос играет за красно-белых с лета 2024 года. За это время он принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

