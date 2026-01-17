Скидки
Главная Футбол Новости

«Ждали гораздо большего». Кечинов назвал нуждающиеся в усилении позиции в «Спартаке»

Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов назвал две позиции, которые, по его мнению, должны быть усилены красно-белыми перед стартом весенней части Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я считаю, что обойма у «Спартака» очень хорошая. Достаточно футболистов в каждой линии. Если Карседо смотрит, может, нуждаются в точечном усилении одна или две позиции. Можно взять игрока в оборону и нужен нападающий. Мы ждали гораздо большего от Гарсии. Заболотного брали на случай, если у команды что-то не ладится в игре низом. Он мало играл, поэтому «Спартаку» нужен нападающий, а также защитник», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Нападающий Антон Заболотный пополнил состав «Спартака» в летнее трансферное окно. В первой части сезона он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, ни разу не забил и отметился тремя голевыми передачами.

