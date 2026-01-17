Скидки
19:00 Мск
Елагин: «Манчестер Юнайтед» непременно поднимется, и тогда, хамские карлики, — трепещите!

Футбольный комментатор Александр Елагин высказался о текущем положении «Манчестер Юнайтед» в преддверии дерби с «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. Команды играют в эти минуты на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. На момент написания новости счёт 0:0.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер

«Подшучивать над запутавшимся и спотыкающимся гигантом, конечно, можно. Не возбраняется. А вот глумиться — не советую! Это я про «МЮ», который в дни своих великих триумфов презрительно унижал «МС», «Арсенал» и других.

Сегодня «красные дьяволы» собирают урожай своей гордыни. Так что не стоит повторять их ошибок. Всё в этой жизни повторяется. «МЮ» непременно поднимется, и тогда, хамские карлики, — трепещите!» — написал Елагин в телеграм-канале.

