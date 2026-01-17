«Челси» готов заплатить € 50 млн за Жаке, «Ренн» требует больше € 60 млн — RMC Sport

«Челси» пытается осуществить трансфер центрального защитника «Ренна» Жереми Жаке. Лондонский клуб готов предложить французской команде € 50 млн за переход 20-летнего игрока. Однако «Ренн» хочет выручить с продажи Жаке более € 60 млн. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, указанное предложение ещё не было направлено официально. «Челси» рассматривает другие варианты для усиления позиции центрального защитника, однако Жаке является одной из приоритетных целей «синих».

В нынешнем сезоне Жаке принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: