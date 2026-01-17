«Подвигался чуть». Соболев выложил фото с тренировки «Зенита» в специальной маске

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в своём телеграм-канале опубликовал фотографию с тренировки сине-бело-голубых, на которой он бежит в специальной маске. Тренировочный сбор санкт-петербургской команды проходит в Катаре.

«Подвигался чуть», — написал Соболев.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

