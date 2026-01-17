Скидки
Зарплата Инфантино выросла в четыре раза за время его президентства в ФИФА — Le Monde

Зарплата Инфантино выросла в четыре раза за время его президентства в ФИФА — Le Monde
Зарплата президента ФИФА Джанни Инфантино увеличилась в четыре раза за тот период, что он находится на посту главы организации. Об этом сообщает издание Le Monde. По данным источника, функционер заработал за 2025 год € 5,27 млн.

Инфантино стал президентом ФИФА в 2016 году, сменив на этом посту своего предшественника Зеппа Блаттера. В первый год своего правления швейцарец заработал € 1,28 млн. Сообщается, что бонус в размере € 1,29 млн Инфантино получил за проведение чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Срок полномочий Инфантино на посту главы ФИФА истекает 30 марта 2027 года. Ранее организация приняла решение не считать период с 2016 по 2019 год первым сроком президентства Инфантино, поэтому функционер может быть переизбран на следующий срок в 2027 году.

