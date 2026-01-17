Скидки
19:00 Мск
Мбаппе жёстко столкнулся с Хёйсеном и получил повреждение перед матчем «Реал» — «Леванте»

Комментарии

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил повреждение на разминке перед матчем 20-го тура Ла Лиги сезона-2025/2026 с «Леванте». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Мигель Сесма Эспиноса. На момент написания новости счёт 0:0.

Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
2 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Асенсио – 65'    

Во время предматчевой разминки француз столкнулся с защитником Дином Хёйсеном и упал на газон. Нападающему некоторое время оказывали медицинскую помощь. По данным СМИ, перед столкновением с Хёйсеном французу на ногу наступил другой защитник, Альваро Каррерас.

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Напомним, ранее Мбаппе пропустил матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «сливочные» уступили «Альбасете» (2:3). Несмотря на повреждения, форвард всё равно появился на поле в игре с «Леванте» с первых минут.

