Болельщики на стадионе освистали футболистов «Реала» перед матчем с «Леванте»

Болельщики мадридского «Реала» освистали футболистов команды во время их выхода на поле на матч с «Леванте» в 20-м туре Ла Лиги. Игра проходит на домашнем стадионе испанского гранда «Сантьяго Бернабеу».

Видео того, как фанаты мадридской команды освистали её футболистов можно посмотреть здесь.

При объявлении игроков «Королевского клуба» поклонники освистали все имена, кроме нападающих Килиана Мбаппе и Гонсало Гарсии.

До начала встречи болельщики «Реала» также освистали клубный автобус команды у «Сантьяго Бернабеу».

14 января «сливочные» покинули Кубок Испании, уступив клубу «Альбасете» (2:3) на стадии 1/8 финала. 11 января мадридская команда проиграла «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.

