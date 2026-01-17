Фанаты «Реала» призывают президента клуба Переса уйти в отставку на матче с «Леванте»
Болельщики мадридского «Реала» скандируют «Флорентино, подай в отставку!» во время матча «сливочных» с «Леванте» в 20-м туре Ла Лиги, который проходит на домашнем стадионе испанского гранда «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана.
Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
2 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Мбаппе – 58' 2:0 Асенсио – 65'
Президентом мадридского клуба является Флорентино Перес. Он занимал эту должность с 2000 по 2006 год и вновь вернулся на неё в 2009 году.
14 января «сливочные» покинули Кубок Испании, уступив клубу «Альбасете» (2:3) на стадии 1/8 финала. 11 января мадридская команда проиграла «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании. После 19 туров Ла Лиги «сливочные» заработали 45 очков и занимают второе место.
