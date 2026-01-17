Агент Маркиньоса отреагировал на информацию об интересе «Црвены Звезды» к вингеру

Агент Саму Эмпресарио, представляющий интересы крайнего нападающего «Спартака» Маркиньоса, прокомментировал информацию об интересе «Црвены Звезды», возглавляемой Деяном Станковичем, к бразильскому футболисту.

«Интерес «Црвены Звезды» к Маркиньосу действительно есть, но официальных предложений пока не было», — приводит слова Эмпресарио «Матч ТВ».

Ранее портал B92 сообщил, что сербский клуб предложил красно-белым € 5 млн за переход нападающего.

26-летний вингер играл под руководством Станковича в «Спартаке» и «Ференцвароше». Именно при сербском специалисте Маркиньос перешёл в стан красно-белых летом 2024 года.

За период выступлений в московской команде бразилец принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

