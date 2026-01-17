«Давно не видел «МЮ» в таком порядке». Елагин — о дерби «Манчестер Юнайтед» — «Ман Сити»
Поделиться
Футбольный комментатор Александр Елагин высказался об игре «Манчестер Юнайтед» в первом тайме дерби с «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. На момент написания новости счёт 0:0.
Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мбемо – 65' 2:0 Доргу – 76'
«Давно я не видел «МЮ» в таком порядке. Никакой суеты, никакого дёргания, всё по делу — прежде всего в обороне. Холанда просто выключили из игры. Дало неузнаваемо хорош. Ну а Магуайр с Мартинесом — великолепны. И это на фоне «Сити», который, как всегда, на уровне — на своём высочайшем уровне!» — написал Елагин в телеграм-канале.
Комментарии
- 17 января 2026
-
17:34
-
17:30
-
17:30
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:22
-
17:15
-
17:11
-
17:05
-
16:57
-
16:54
-
16:46
-
16:41
-
16:24
-
16:23
-
16:19
-
16:10
-
16:08
-
16:00
-
16:00
-
15:41
-
15:36
-
15:30
-
15:26
-
15:10
-
15:00
-
15:00
-
14:49
-
14:44
-
14:35
-
14:21
-
14:18
-
14:18
-
14:00