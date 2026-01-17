«Давно не видел «МЮ» в таком порядке». Елагин — о дерби «Манчестер Юнайтед» — «Ман Сити»

Футбольный комментатор Александр Елагин высказался об игре «Манчестер Юнайтед» в первом тайме дерби с «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. На момент написания новости счёт 0:0.

«Давно я не видел «МЮ» в таком порядке. Никакой суеты, никакого дёргания, всё по делу — прежде всего в обороне. Холанда просто выключили из игры. Дало неузнаваемо хорош. Ну а Магуайр с Мартинесом — великолепны. И это на фоне «Сити», который, как всегда, на уровне — на своём высочайшем уровне!» — написал Елагин в телеграм-канале.