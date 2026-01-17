Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Давно не видел «МЮ» в таком порядке». Елагин — о дерби «Манчестер Юнайтед» — «Ман Сити»

«Давно не видел «МЮ» в таком порядке». Елагин — о дерби «Манчестер Юнайтед» — «Ман Сити»
Комментарии

Футбольный комментатор Александр Елагин высказался об игре «Манчестер Юнайтед» в первом тайме дерби с «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. На момент написания новости счёт 0:0.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мбемо – 65'     2:0 Доргу – 76'    

«Давно я не видел «МЮ» в таком порядке. Никакой суеты, никакого дёргания, всё по делу — прежде всего в обороне. Холанда просто выключили из игры. Дало неузнаваемо хорош. Ну а Магуайр с Мартинесом — великолепны. И это на фоне «Сити», который, как всегда, на уровне — на своём высочайшем уровне!» — написал Елагин в телеграм-канале.

Материалы по теме
Лучшее дерби в карьере Кэррика! Разобрал «Сити» и вывел «МЮ» в победный финал
Лучшее дерби в карьере Кэррика! Разобрал «Сити» и вывел «МЮ» в победный финал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android