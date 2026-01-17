Скидки
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
19:00 Мск
Захарян не сыграет в матче с «Барселоной» из-за дискомфорта в ноге

Захарян не сыграет в матче с «Барселоной» из-за дискомфорта в ноге
Комментарии

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не включён в заявку команды на матч с «Барселоной» в 20-м туре Ла Лиги из-за дискомфорта в левой камбаловидной мышце ноги. Об этом информирует пресс-служба испанской команды на своей странице в социальной сети X.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Барселона
Барселона
Матч между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной» состоится в воскресенье, 18 января. Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Материалы по теме
Экс-игрок «Вильярреала» Иосифов: Захарян — талантливый, у него получится в Испании

Российские футболисты за рубежом:

