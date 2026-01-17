Захарян не сыграет в матче с «Барселоной» из-за дискомфорта в ноге

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не включён в заявку команды на матч с «Барселоной» в 20-м туре Ла Лиги из-за дискомфорта в левой камбаловидной мышце ноги. Об этом информирует пресс-служба испанской команды на своей странице в социальной сети X.

Матч между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной» состоится в воскресенье, 18 января. Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

