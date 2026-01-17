«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Брайан Мбемо открыл счёт на 65-й минуте

В эти минуты идёт матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд». В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 65-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо.

После 21 тура АПЛ «красные дьяволы» заработали 32 очка и занимают седьмое место. «Горожане» набрали 43 очка и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли» со счётом 2:2. Команда Хосепа Гвардиолы разделила очки с «Брайтоном» (1:1). В следующем туре «красные дьяволы» встретятся с «Арсеналом» (25 января), а «горожане» — с «Вулверхэмптоном» (24 января).

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом: