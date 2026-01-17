«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Патрик Доргу забил гол на 76-й минуте

В эти минуты идёт матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд». В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. На момент выхода новости счёт в игре 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник Патрик Доргу забил второй гол хозяев поля на 76-й минуте. Ранее, на 65-й минуте, счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо.

После 21 тура АПЛ «красные дьяволы» заработали 32 очка и занимают седьмое место. «Горожане» набрали 43 очка и располагаются на второй строчке.

В следующем туре «красные дьяволы» встретятся с «Арсеналом» (25 января), а «горожане» — с «Вулверхэмптоном» (24 января).