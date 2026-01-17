Эдуард Мор: «Спартаку» нет никакого смысла продавать Маркиньоса — это глупо и смешно

Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал возможный переход нападающего Маркиньоса в сербскую «Црвену Звезду».

«Маркиньос тот футболист, который сильно прибавил при Станковиче. Он один из немногих в «Спартаке», к кому вообще нет претензий. Маркиньос стал настоящим лидером команды. Конечно, лидер «Спартака» никак не может стоить всего 5 миллионов. «Спартаку» нет никакого смысла его продавать — это просто глупо и смешно», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация о том, что «Црвена Звезда», которую возглавляет экс-тренер «Спартака» Деян Станкович, предложила красно-белым € 5 млн с учётом бонусов за трансфер Маркиньоса, а также процент с будущей продажи 26-летнего футболиста.