Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити, результат матча 17 января 2026, счет 2:0, 22-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дебютном матче под руководством Кэррика
Комментарии

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд». В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Победу праздновали хозяева поля со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мбемо – 65'     2:0 Доргу – 76'    

Во втором тайме на 65-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо. Полузащитник Патрик Доргу забил второй гол хозяев поля на 76-й минуте. В конце встречи на 90+2-й минуте хавбек Мэйсон Маунт забил третий гол «Юнайтед», но мяч был отменён.

Напомним, игра с «горожанами» стала первой для нового главного тренера красных Майкла Кэррика. Специалист был назначен 13 января, сменив на этом посту Рубена Аморима.

После 22 матчей АПЛ «красные дьяволы» заработали 35 очков и занимают четвёртое место. «Горожане» набрали 43 очка и располагаются на второй строчке.

В следующем туре «красные дьяволы» встретятся с «Арсеналом» (25 января), а «горожане» — с «Вулверхэмптоном» (24 января).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события субботы: дерби Манчестера, Кубок Африки, НХЛ, Мирра в финале и финиш «Дакара»
Топ-события субботы: дерби Манчестера, Кубок Африки, НХЛ, Мирра в финале и финиш «Дакара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android