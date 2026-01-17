«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дебютном матче под руководством Кэррика

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд». В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Победу праздновали хозяева поля со счётом 2:0.

Во втором тайме на 65-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо. Полузащитник Патрик Доргу забил второй гол хозяев поля на 76-й минуте. В конце встречи на 90+2-й минуте хавбек Мэйсон Маунт забил третий гол «Юнайтед», но мяч был отменён.

Напомним, игра с «горожанами» стала первой для нового главного тренера красных Майкла Кэррика. Специалист был назначен 13 января, сменив на этом посту Рубена Аморима.

После 22 матчей АПЛ «красные дьяволы» заработали 35 очков и занимают четвёртое место. «Горожане» набрали 43 очка и располагаются на второй строчке.

В следующем туре «красные дьяволы» встретятся с «Арсеналом» (25 января), а «горожане» — с «Вулверхэмптоном» (24 января).