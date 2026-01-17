Скидки
Винисиус мог повлиять на увольнение Хаби Алонсо из «Реала» — The Touchline

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор выражал недовольство методами работы бывшего тренера клуба Хаби Алонсо. The Touchline в социальной сети X напомнил о первой тренировке «Реала» под руководством Алонсо, которую Винисиус охарактеризовал как «очень интенсивную».

Несколько месяцев спустя стало известно, что не только Винисиус, но и ряд других игроков команды не поддерживали видение тренера и были недовольны его подходами, в частности, считали тренировочный процесс слишком изматывающим и интенсивным.

Хаби Алонсо покинул клуб после поражения в Суперкубке Испании, где «Реал» уступил «Барселоне» со счётом 2:3. На пост нового тренера «Реала» назначен экс-игрок клуба Альваро Арбелоа, который ранее возглавлял команду «Реал Мадрид Кастилья», являющуюся резервной командой «Реала».

