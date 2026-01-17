Защитник «Крыльев» Божин — о слухах об отставке Адиева: все просто забыли серию из побед

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин высказался о слухах о возможной отставке главного тренера команды Магомеда Адиева.

«На слухи об отставке Адиева никак не реагировали, они есть постоянно. Не было ощущения, что каждый следующий матч может стать последним для него. Да, в какой-то момент была серия поражений, просто все забывают серию из побед. Но, думаю, игры с «Ростовом» и «Зенитом» подуспокоили ситуацию. Это было показателем, как команда отреагировала на эти слухи», — сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.