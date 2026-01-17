«Видимо, не проявил себя». Кисляк рассказал об игре в футбол с персоналом отеля в отпуске

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, как играл в футбол с персоналом отеля во время своего отпуска на Мальдивах.

— Я просто отдыхал на пляже, взял с собой маленький мячик, чеканил. Кто-то из персонала увидел, подошёл и говорит: «Приходи сегодня в шесть часов на поле». Я пришёл и играл с поварами, уборщиками. Они мне бутсы дали моего размера, поэтому так хорошо подвигались.

— Они тебя не хотели оставить потом?

— Нет. Видимо, не проявил себя (улыбается).

— Как вообще уровень?

— Нормально. Они удивились даже. Кто-то узнал меня, один-два человека. Потом, когда я приходил в ресторан, со мной все обнимались, — сказал Кисляк в интервью пресс-службе на YouTube-канале клуба.