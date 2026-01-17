Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Видимо, не проявил себя». Кисляк рассказал об игре в футбол с персоналом отеля в отпуске

«Видимо, не проявил себя». Кисляк рассказал об игре в футбол с персоналом отеля в отпуске
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, как играл в футбол с персоналом отеля во время своего отпуска на Мальдивах.

— Я просто отдыхал на пляже, взял с собой маленький мячик, чеканил. Кто-то из персонала увидел, подошёл и говорит: «Приходи сегодня в шесть часов на поле». Я пришёл и играл с поварами, уборщиками. Они мне бутсы дали моего размера, поэтому так хорошо подвигались.

— Они тебя не хотели оставить потом?
— Нет. Видимо, не проявил себя (улыбается).

— Как вообще уровень?
— Нормально. Они удивились даже. Кто-то узнал меня, один-два человека. Потом, когда я приходил в ресторан, со мной все обнимались, — сказал Кисляк в интервью пресс-службе на YouTube-канале клуба.

Материалы по теме
Кисляк — о сборах: рад познакомиться с новыми ребятами — уверен, быстро станем одним целым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android