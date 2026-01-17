Скидки
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Реал Мадрид — Леванте, результат матча 17 января 2026, счет 2:0, Ла Лига 2025/2026

«Реал» обыграл «Леванте» в первом матче Ла Лиги под руководством Альваро Арбелоа
Комментарии

Завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между мадридским «Реалом» и «Леванте». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Сесма Эспиноса. Матч закончился победой мадридского клуба со счётом 2:0.

Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Асенсио – 65'    

Счёт в матче открыл форвард «Реала» Килиан Мбаппе на 58-й минуте, реализовав 11-метровый удар. На 65-й минуте защитник Рауль Асенсио удвоил преимущество хозяев поля.

В минувшем туре «Реал» разгромил «Бетис» со счётом 5:1. «Леванте» разделил очки с «Эспаньолом» (1:1). В следующем туре «сливочные» встретятся с «Вильярреалом» (24 января), а «Леванте» — с «Эльче» (23 января).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
