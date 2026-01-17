Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» прервал беспроигрышную серию «Ман Сити» из 13 матчей во всех турнирах

«МЮ» прервал беспроигрышную серию «Ман Сити» из 13 матчей во всех турнирах
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги со счётом 2:0. Тем самым «красные дьяволы» прервали беспроигрышную серию «горожан» из 13 матчей во всех турнирах.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мбемо – 65'     2:0 Доргу – 76'    

До поражения от соперников по манчестерскому дерби подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли у «Лидса» (3:2), «Фулхэма» (5:4), «Сандерленда» (3:0), мадридского «Реала» (2:1), «Кристал Пэлас» (3:0), «Брентфорда» (2:0), «Вест Хэма» (3:0), «Ноттингем Форест» (2:1), «Эксетер Сити» (10:1) и «Ньюкасла» (2:0), а также сыграли вничью с «Сандерлендом» (0:0), «Челси» (1:1) и «Брайтоном» (1:1). «Горожане» не проигрывали с 29 ноября минувшего года.

После 22 матчей АПЛ «Манчестер Сити» набрал 43 очка и располагается на второй строчке турнирной таблицы. «Манчестер Юнайтед» заработал 35 очков и занимает четвёртое место.

Материалы по теме
Идеальный дебют Кэррика в «МЮ»! Выдали лучший матч в сезоне и вынесли «Сити»
Идеальный дебют Кэррика в «МЮ»! Выдали лучший матч в сезоне и вынесли «Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android