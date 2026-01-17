«МЮ» прервал беспроигрышную серию «Ман Сити» из 13 матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги со счётом 2:0. Тем самым «красные дьяволы» прервали беспроигрышную серию «горожан» из 13 матчей во всех турнирах.

До поражения от соперников по манчестерскому дерби подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли у «Лидса» (3:2), «Фулхэма» (5:4), «Сандерленда» (3:0), мадридского «Реала» (2:1), «Кристал Пэлас» (3:0), «Брентфорда» (2:0), «Вест Хэма» (3:0), «Ноттингем Форест» (2:1), «Эксетер Сити» (10:1) и «Ньюкасла» (2:0), а также сыграли вничью с «Сандерлендом» (0:0), «Челси» (1:1) и «Брайтоном» (1:1). «Горожане» не проигрывали с 29 ноября минувшего года.

После 22 матчей АПЛ «Манчестер Сити» набрал 43 очка и располагается на второй строчке турнирной таблицы. «Манчестер Юнайтед» заработал 35 очков и занимает четвёртое место.