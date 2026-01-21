Началась прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов «Карабах» — «Айнтрахт»

В 20:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» началась прямая трансляция матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между «Карабахом» (Азербайджан) и франкфуртским «Айнтрахтом» (Германия). Игра проходит на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Самые большие стадионы мира: