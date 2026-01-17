«Ростов» обыграл китайский «Чэнду Жунчэн» в первом матче на зимних сборах

«Ростов» уверенно обыграл китайский «Чэнду Жунчэн» в первом матче на зимних сборах. Жёлто-синие разгромили команду Суперлиги со счётом 3:0.

Первый гол в игре забил иранский нападающий Мохаммад Мохеби на 15-й минуте. На 32-й минуте отличился защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков. На 42-й минуте полузащитник Кирилл Щетинин довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти.

Отметим, что игра между российской и китайской командами состояла из трёх таймов по 30 минут. «Ростов» проведёт ещё семь матчей во время подготовки ко второй части сезона.

Первую часть текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Ростов» завершил на 11-м месте в турнирной таблице. В активе жёлто-синих 21 набранное очко.