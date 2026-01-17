Скидки
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
«Что и требовалось доказать». Елагин — о победе «МЮ» над «Ман Сити» в матче АПЛ

Комментарии

Российский комментатор Александр Елагин поделился мнением о победе «Манчестер Юнайтед» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 над «Манчестер Сити» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мбемо – 65'     2:0 Доргу – 76'    

«Что и требовалось доказать! Нет, я не был уверен в непременной победе «МЮ», я был уверен в другом — в том, что «Кэррик и К» лягут костьми, но не проиграют. Сегодня все увидели тот «Юнайтед», о котором мечтали его почитатели: смелый, скоростной, самозабвенный, техничный! Всем игрокам «МЮ» — по 5+++. Для «Ман Сити», для Гвардиолы это был очень важный матч. Век живи, век учись. Его команда была, как всегда, хороша, но «МЮ» был феноменален! Всем болельщикам «МЮ» — ура!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.

После 22 матчей АПЛ «красные дьяволы» заработали 35 очков и занимают четвёртое место. «Горожане» набрали 43 очка и располагаются на второй строчке.

