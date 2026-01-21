Скидки
Главная Футбол Новости

Карабах — Айнтрахт Франкфурт: прямая трансляция матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу 2025/2026 начнётся в 20:45

«Карабах» — «Айнтрахт»: прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 20:45
Комментарии

Сегодня, 21 января, в 20:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между «Карабахом» (Азербайджан) и франкфуртским «Айнтрахтом» (Германия). Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Карабах» — «Айнтрахт» в России принадлежат Okko.
Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
3 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Дуран – 4'     1:1 Узун – 10'     1:2 Шаиби – 78'     2:2 Дуран – 80'     3:2 Мустафазаде – 90+4'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
«Айнтрахт» возьмёт в аренду нападающего «Ноттингем Форест» — Sky Sport Germany

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
