Начало прямой видеотрансляции матча Лиги чемпионов «Ньюкасл» — ПСВ

21 января в 23:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между клубами «Ньюкасл» (Англия) и ПСВ (Нидерланды). Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн).

