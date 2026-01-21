Скидки
Ньюкасл Юнайтед — ПСВ: прямая трансляция матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу 2025/2026 начнется в 23:00

Начало прямой видеотрансляции матча Лиги чемпионов «Ньюкасл» — ПСВ
Комментарии

21 января в 23:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между клубами «Ньюкасл» (Англия) и ПСВ (Нидерланды). Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн).

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
3 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Висса – 8'     2:0 Гордон – 30'     3:0 Барнс – 65'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
