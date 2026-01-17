Скидки
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Црвена Звезда» предлагает игроку «Спартака» Маркиньосу контракт с зарплатой € 2 млн

«Црвена Звезда» предлагает нападающему московского «Спартака» Маркиньосу контракт с зарплатой € 2 млн в год. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Красно-белые запросили € 8 млн за футболиста. На трансфере Маркиньоса очень сильно настаивает бывший главный тренер столичного клуба Деян Станкович, который теперь возглавляет «Црвену Звезду».

26-летний вингер играл под руководством Станковича в «Спартаке» и «Ференцвароше». Именно при сербском специалисте Маркиньос перешёл в стан красно-белых летом 2024 года.

За период выступлений в московской команде бразилец принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

