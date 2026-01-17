Египет — Нигерия: стартовые составы команд на матч за третье место КАН-2025

Сегодня, 17 января, состоится матч за третье место Кубка африканских наций — 2025 между сборными Египта и Нигерии. Игра пройдёт на стадионе «Мохамед V» (Касабланка, Марокко). В качестве главного арбитра встречи выступит Джалал Джийед из Марокко. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Египет: Эль-Шенави, Ибрахим, Абдельмагид, Рабья, Хани, Абул-Фетух, Аттия, Фати, Ашур, Салах, Мармуш.

Нигерия: Нвабили, Осайи-Самуэль, Аджайи, Бейсси, Оньемаечи, Оньека, Айуоби, Лукман, Ндиди, Адамс, Онуачу.

На стадии 1/2 финала нигерийская национальная команда уступила марокканцам со счётом 0:0, 2:4 пен. Сборная Египта проиграла Сенегалу — 0:1.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.