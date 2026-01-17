Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Египет — Нигерия: стартовые составы команд на матч за третье место, Кубок африканских наций, 17 января 2026

Египет — Нигерия: стартовые составы команд на матч за третье место КАН-2025
Комментарии

Сегодня, 17 января, состоится матч за третье место Кубка африканских наций — 2025 между сборными Египта и Нигерии. Игра пройдёт на стадионе «Мохамед V» (Касабланка, Марокко). В качестве главного арбитра встречи выступит Джалал Джийед из Марокко. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок африканских наций . За 3-е место
17 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Египет
1-й тайм
0 : 0
Нигерия

Стартовые составы команд.

Египет: Эль-Шенави, Ибрахим, Абдельмагид, Рабья, Хани, Абул-Фетух, Аттия, Фати, Ашур, Салах, Мармуш.

Нигерия: Нвабили, Осайи-Самуэль, Аджайи, Бейсси, Оньемаечи, Оньека, Айуоби, Лукман, Ндиди, Адамс, Онуачу.

На стадии 1/2 финала нигерийская национальная команда уступила марокканцам со счётом 0:0, 2:4 пен. Сборная Египта проиграла Сенегалу — 0:1.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная сетка Кубка Африки – 2025
Материалы по теме
Египет — Нигерия: онлайн-трансляция матча за третье место Кубка Африки начнётся в 19:00
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android