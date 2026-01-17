«Наполи» интересуется Рахимом Стерлингом и Даниэлем Мальдини — Ди Марцио

Неаполитанский клуб «Наполи» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Челси» Рахиму Стерлингу. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Наполи» хотел арендовать Стерлинга ещё летом, но сделка не состоялась. В этом сезоне англичанин не провёл ни одной игры за лондонский клуб.

Ранее стало известно, что на подписание Стерлинга также претендуют два клуба из английской Премьер-лиги: «Вест Хэм Юнайтед» и «Фулхэм». Действующее трудовое соглашение футболиста с «Челси» рассчитано до лета 2027 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 5 млн.

Кроме того, «Наполи» рассматривает возможность аренды полузащитника Даниэля Мальдини у «Аталанты». Интерес к итальянскому футболисту также проявляет «Ювентус».