Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПАОК — Бетис: прямая трансляция матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы по футболу 2025/2026 начнется в 20:45

Начало прямой видеотрансляции матча Лиги Европы ПАОК — «Бетис»
Комментарии

22 января в 20:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 между клубами ПАОК (Греция) и «Бетис» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Тумба» (Салоники).

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
2 : 0
Бетис
Севилья, Испания
1:0 Живкович – 67'     2:0 Якумакис – 86'    

Напомним, за ПАОК играют российские футболисты Магомед Оздоев и Фёдор Чалов.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
