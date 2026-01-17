«Интер» с минимальным счётом обыграл «Удинезе», Лаутаро Мартинес забил победный гол

Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Блюэнерджи» (Удине, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Ди Белло. Игра закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Лаутаро Мартинес. Аргентинский нападающий отличился в первом тайме, на 20-й минуте.

«Интер» с 49 очками после 21 встречи занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Удинезе» набрал 26 очков после 21 матча и располагается на 10-й строчке.

В следующем туре чёрно-синие сыграют с «Пизой» 23 января. 26 января «Удинезе» встретится с «Вероной».