Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Удинезе — Интер, результат матча 17 января 2026, счет 0:1, 21-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» с минимальным счётом обыграл «Удинезе», Лаутаро Мартинес забил победный гол
Комментарии

Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Блюэнерджи» (Удине, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Ди Белло. Игра закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 21-й тур
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 20'    

Единственный гол в матче забил Лаутаро Мартинес. Аргентинский нападающий отличился в первом тайме, на 20-й минуте.

«Интер» с 49 очками после 21 встречи занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Удинезе» набрал 26 очков после 21 матча и располагается на 10-й строчке.

В следующем туре чёрно-синие сыграют с «Пизой» 23 января. 26 января «Удинезе» встретится с «Вероной».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Новая жизнь «Интера». Как Кристиан Киву меняет команду-финалиста ЛЧ
Новая жизнь «Интера». Как Кристиан Киву меняет команду-финалиста ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android