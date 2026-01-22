ПАОК — «Бетис»: прямая видеотрансляция матча Лиги Европы начнётся в 20:45

Сегодня, 22 января, в 20:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 между клубами ПАОК (Греция) и «Бетис» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Тумба» (Салоники).

Напомним, за ПАОК играют российские футболисты Магомед Оздоев и Фёдор Чалов.

