«Бавария» интересуется «сербским Педри» из клуба «Црвена Звезда» — Goal

Мюнхенская «Бавария» внимательно наблюдает за прогрессом 17-летнего хавбека «Црвены Звезды» Василие Костовым, которого уже сравнивают с полузащитником «Барселоны» Педри. По данным Goal, мюнхенцы сделали предложение сербскому клубу, однако сумма предложения неизвестна.

Интерес к футболисту также проявляют «Арсенал» и «Барселона». Костов привлёк внимание ведущих клубов ещё в прошлом году, когда эффектно реализовал пенальти в матче c «Барселоной» в Юношеской лиге УЕФА. В апреле он дебютировал за основную команду и в текущем сезоне закрепился в стартовом составе, регулярно выступая за «Црвену» как в сербской Суперлиге, так и в Лиге Европы.

В активе 17-летнего игрока шесть голов и пять результативных передач в 23 матчах. «Црвена Звезда» пока не намерена продавать Костова, которому исполнится 18 лет только в мае. Однако сообщается, что летом клуб готов рассмотреть предложения, превышающие € 20 млн.