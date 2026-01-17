«Победила лучшая команда. Они были сильнее». Гвардиола — о поражении от «Ман Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче с «Манчестер Юнайтед» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» выиграли со счётом 2:0.

«Победила лучшая команда. Они были сильнее. Когда другая команда лучше, это нужно признать. У них была энергия, которой нам не хватало, так что поздравляю. У них были шансы в конце, и, конечно, пропущенные нами голы были ужасными. Мы не контролировали игру. Можно говорить о том или ином конкретном эпизоде, но мы обязаны анализировать игру в целом, и они были лучше», – приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на Sky Sports.

После 22 матчей АПЛ «красные дьяволы» заработали 35 очков и занимают четвёртое место. «Горожане» набрали 43 очка и располагаются на второй строчке.