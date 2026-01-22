Скидки
Все новости
Главная Футбол Новости

Динамо Загреб — ФКСБ: прямая трансляция матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы по футболу 2025/2026 начнется в 23:00

Начало прямой видеотрансляции матча Лиги Европы «Динамо» Загреб — ФКСБ
Комментарии

22 января в 23:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 между загребским «Динамо» (Хорватия) и ФКСБ (Румыния). Игра пройдёт на стадионе «Максимир» в Загребе.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
4 : 1
ФКСБ
Бухарест, Румыния
1:0 Бакрар – 7'     2:0 Белё – 11'     2:1 Бырлиджа – 42'     3:1 Белё – 71'     4:1 Куленович – 90+3'    

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
