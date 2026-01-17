«Это займёт не очень много времени». Обляков — об адаптации Баринова в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков выразил уверенность, что адаптация полузащитника Дмитрия Баринова в московской команде не займёт много времени.

«Футбольный язык — один. Новички хорошо влились в коллектив. Баринова знаю давно, с Лусиано тоже общаемся. Думаю, что Баринову нужно какое‑то время, чтобы привыкнуть к остальным ребятам. Думаю, что это займёт не очень много времени», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

О переходе 29‑летнего футболиста из московского «Локомотива» в ЦСКА стало известно во вторник, 13 января.

ЦСКА с 36 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В первом туре после зимней паузы команда Фабио Челестини сыграет с «Ахматом» в Грозном.