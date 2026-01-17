Гвардиола отреагировал на фол защитника «МЮ» Дало в игре с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:2) высказался о фоле защитника «красных дьяволов» Диогу Дало. Португалец получил жёлтую карточку на 11-й минуте после стыка с вингером гостей Жереми Доку.

«Был ли это фол на красную карточку? Можно сказать так, можно сказать, что это была красная карточка, но игра была другой. Случается много разных ситуаций. Мне легко прийти сюда и сказать, что это должна была быть красная карточка. Дело не в этом, мы не повзрослеем, если это будет аргументом в пользу победы или поражения. Для этого нужно играть лучше, а мы сегодня этого не сделали», – приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на Sky Sports.

После 22 матчей АПЛ «красные дьяволы» заработали 35 очков и занимают четвёртое место. «Горожане» набрали 43 очка и располагаются на второй строчке.