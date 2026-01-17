Скидки
Гвардиола отреагировал на фол защитника «МЮ» Дало в игре с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:2) высказался о фоле защитника «красных дьяволов» Диогу Дало. Португалец получил жёлтую карточку на 11-й минуте после стыка с вингером гостей Жереми Доку.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мбемо – 65'     2:0 Доргу – 76'    

«Был ли это фол на красную карточку? Можно сказать так, можно сказать, что это была красная карточка, но игра была другой. Случается много разных ситуаций. Мне легко прийти сюда и сказать, что это должна была быть красная карточка. Дело не в этом, мы не повзрослеем, если это будет аргументом в пользу победы или поражения. Для этого нужно играть лучше, а мы сегодня этого не сделали», – приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на Sky Sports.

После 22 матчей АПЛ «красные дьяволы» заработали 35 очков и занимают четвёртое место. «Горожане» набрали 43 очка и располагаются на второй строчке.

