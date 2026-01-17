Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Незаменимых игроков нет». Обляков — о переходе Дивеева из ЦСКА в «Зенит»

«Незаменимых игроков нет». Обляков — о переходе Дивеева из ЦСКА в «Зенит»
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о переходе защитника Игоря Дивеева из армейской команды в «Зенит».

«У нас есть ребята, которые прибавят, надеюсь. Незаменимых игроков нет. Наверное, кроме Месси и Роналду. Понятно, что без Дивеева будет сложно, но постараемся с этим справиться. Может, купят какого‑то центрального защитника, но пока мы тренируемся и только набираем форму. Всё будет нормально», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами.

Материалы по теме
«Это займёт не очень много времени». Обляков — об адаптации Баринова в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android