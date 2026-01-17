«Незаменимых игроков нет». Обляков — о переходе Дивеева из ЦСКА в «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о переходе защитника Игоря Дивеева из армейской команды в «Зенит».

«У нас есть ребята, которые прибавят, надеюсь. Незаменимых игроков нет. Наверное, кроме Месси и Роналду. Понятно, что без Дивеева будет сложно, но постараемся с этим справиться. Может, купят какого‑то центрального защитника, но пока мы тренируемся и только набираем форму. Всё будет нормально», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами.