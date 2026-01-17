Скидки
Игрок «Акрона» Севикян рассказал о своём будущем в клубе

Фланговый нападающий «Акрона» Эдгар Севикян высказался о своём будущем в тольяттинском клубе.

«У меня ещё полгода контракта с «Акроном». Дальше посмотрим», — сказал Севикян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, Севикян выступает за «Акрон» на правах аренды из венгерского «Ференцвароша». Срок арендного соглашения с 24-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2025/2026 и включает опцию выкупа. В нынешнем сезоне он сыграл в 12 встречах за тольяттинскую команду и забил один гол.

Севикян — воспитанник московского «Локомотива». В 2017 году он переехал в Испанию и играл в системе «Леванте». В 2021 году дебютировал в Ла Лиге. Летом 2022 года Севикян перешёл в «Пари НН», где отыграл 40 встреч (восемь голов и одна передача). В январе 2024 года перешёл в венгерский «Ференцварош», где за 19 матчей забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Прошлый сезон Севикян провёл в аренде в «Локомотиве» (20 игр и четыре передачи).

