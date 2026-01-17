Египет — Нигерия: Адамс открыл счёт на 36-й минуте, но гол отменили после просмотра VAR

В эти минуты идёт матч за третье место Кубка африканских наций — 2025 между сборными Египта и Нигерии. Игра проходит на стадионе «Мохамед V» (Касабланка, Марокко). В качестве главного арбитра встречи выступает Джалал Джийед из Марокко. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 0:0.

Счёт в матче открыл игрок сборной Нигерии Акор Адамс на 36-й минуте, но гол отменили после просмотра VAR.

На стадии 1/2 финала нигерийская национальная команда уступила марокканцам в серии пенальти (0:0, 2:4 пен.). Сборная Египта проиграла Сенегалу со счётом 0:1.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.