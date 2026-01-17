Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ноттингем Форест – Арсенал: стартовые составы команд на матч 22-го тура АПЛ 2025/2026, 17 января

«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 22-го тура АПЛ
Комментарии

Сегодня, 17 января, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
1-й тайм
0 : 0
Арсенал
Лондон

Стартовые составы команд.

«Ноттингем Форест»: Селс, Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс, Андерсон, Домингес, Гиббс-Уайт, Сангаре, Хадсон-Одои, Жезус.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Магальяйнс, Уайт, Эдегор, Субименди, Райс, Дьёкереш, Мартинелли, Мадуэке.

После 21 тура лондонский «Арсенал» занимает первое место в чемпионате Англии с 49 очками. Отрыв от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», составляет шесть очков. «Ноттингем Форест» располагается на 17-й строчке с 21 очком.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Субботняя АПЛ: дебют Кэррика в дерби с «Сити» и «Арсенал» после «Челси»
Субботняя АПЛ: дебют Кэррика в дерби с «Сити» и «Арсенал» после «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android