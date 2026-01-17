«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 22-го тура АПЛ

Сегодня, 17 января, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Ноттингем Форест»: Селс, Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс, Андерсон, Домингес, Гиббс-Уайт, Сангаре, Хадсон-Одои, Жезус.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Магальяйнс, Уайт, Эдегор, Субименди, Райс, Дьёкереш, Мартинелли, Мадуэке.

После 21 тура лондонский «Арсенал» занимает первое место в чемпионате Англии с 49 очками. Отрыв от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», составляет шесть очков. «Ноттингем Форест» располагается на 17-й строчке с 21 очком.