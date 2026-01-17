Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брайан Мбемо: дерби — это нечто большее, забивать голы на «Олд Траффорд» — невероятно

Брайан Мбемо: дерби — это нечто большее, забивать голы на «Олд Траффорд» — невероятно
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо прокомментировал победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:0 в матче 22-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мбемо – 65'     2:0 Доргу – 76'    

«Я думаю, это один из [самых особенных дней в карьере]. Забивать голы на этой трибуне — это невероятно. Дерби — это нечто большее, и, как сказал Лича (Лисандро Мартинес. — Прим. «Чемпионата»), сегодня мы использовали энергию болельщиков. Это место сегодня было невероятным», — приводит слова Мбемо BBC со ссылкой на Sky Sports.

Матч состоялся сегодня, 17 января, на стадионе «Олд Траффорд». На 65-й минуте Брайан Мбемо открыл счёт. Полузащитник Патрик Доргу забил второй гол на 76-й минуте. В конце встречи, на 90+2-й минуте, хавбек Мэйсон Маунт забил третий гол «Юнайтед», но он был отменён.

Игра с «горожанами» стала первой для нового главного тренера «красных дьяволов» Майкла Кэррика, который был назначен 13 января, сменив Рубена Аморима. После 22 матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков и занимает четвёртое место, тогда как «Манчестер Сити» располагается на втором месте с 43 очками.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дебютном матче под руководством Кэррика
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android