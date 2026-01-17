Брайан Мбемо: дерби — это нечто большее, забивать голы на «Олд Траффорд» — невероятно

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо прокомментировал победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:0 в матче 22-го тура АПЛ.

«Я думаю, это один из [самых особенных дней в карьере]. Забивать голы на этой трибуне — это невероятно. Дерби — это нечто большее, и, как сказал Лича (Лисандро Мартинес. — Прим. «Чемпионата»), сегодня мы использовали энергию болельщиков. Это место сегодня было невероятным», — приводит слова Мбемо BBC со ссылкой на Sky Sports.

Матч состоялся сегодня, 17 января, на стадионе «Олд Траффорд». На 65-й минуте Брайан Мбемо открыл счёт. Полузащитник Патрик Доргу забил второй гол на 76-й минуте. В конце встречи, на 90+2-й минуте, хавбек Мэйсон Маунт забил третий гол «Юнайтед», но он был отменён.

Игра с «горожанами» стала первой для нового главного тренера «красных дьяволов» Майкла Кэррика, который был назначен 13 января, сменив Рубена Аморима. После 22 матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков и занимает четвёртое место, тогда как «Манчестер Сити» располагается на втором месте с 43 очками.