«Хоффенхайм» с минимальным счётом обыграл «Байер» и вышел на третье место в Бундеслиге

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хоффенхайм» и «Байер». Встреча прошла на стадионе «ПреЦеро Арена» (Зинсхайм, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч в матче забил полузащитник «Хоффенхайма» Ваутер Бюргер на девятой минуте.

После 17 матчей чемпионата Германии «Хоффенхайм» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Байер» заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Байеру» на своём поле предстоит встретиться с «Вердером» 24 января, а «Хоффенхайм» в этот же день в выездном матче сыграет с «Айнтрахтом».