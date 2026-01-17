Скидки
Хоффенхайм — Байер, результат матча 17 января, счет 1:0, 18-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Хоффенхайм» с минимальным счётом обыграл «Байер» и вышел на третье место в Бундеслиге
Комментарии

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хоффенхайм» и «Байер». Встреча прошла на стадионе «ПреЦеро Арена» (Зинсхайм, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Германия — Бундеслига . 18-й тур
17 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
1 : 0
Байер
Леверкузен
1:0 Бюргер – 9'    

Единственный мяч в матче забил полузащитник «Хоффенхайма» Ваутер Бюргер на девятой минуте.

После 17 матчей чемпионата Германии «Хоффенхайм» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Байер» заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Байеру» на своём поле предстоит встретиться с «Вердером» 24 января, а «Хоффенхайм» в этот же день в выездном матче сыграет с «Айнтрахтом».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
